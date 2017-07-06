"Умное" кольцо заменит пароли, кредиты и ключи

Американская компания Tokenize начала принимать предзаказы на смарт-кольцо Token, которое может использоваться в качестве проездного, пропуска для входа в офис, автомобильного ключа или банковской карты.

Биометрический гаджет передает сигнал аутентификации по NFC, Bluetooth используется для входа на компьютеры, а вся отсылаемая им информация защищена по стандарту EAL5+.

Устройство водонепроницаемо на глубине до 50 метров, а его батареи хватит на три недели. Когда уровень зарядки упадет до 30%, на кольце каждую минуту начнет загораться красный индикатор. С внешней стороны Token находится сканер отпечатков пальцев, с внутренней — ИК-датчик, гарантирующий, что гаджет не был снят с пальца. Кредитки и пароли настраиваются в мобильном приложении.

Сама идея смарт-колец не нова: в 2014 году вышло Bluetooth-кольцо Ringly для женщин, подключаемое к смартфону, а Google еще в 2013-м разработала "кольцо всевластия", позволяющее авторизовываться на компьютерах без ввода пароля. В отличие от этих устройств, у Token есть все шансы выйти за рамки нишевого продукта. Его компания-разработчик заключила партнерские соглашения с Microsoft, платежными системами MasterCard и Visa, а также HID — лидера рынка бесконтактных систем безопасности.

Сотрудничество с HID позволит использовать "умное" кольцо для входа практически в любой офис, а MasterCard сделает возможным применение Token на транспорте. Как говорят в Tokenize, гаджет можно будет прислонять к считывателям в автобусах и поездах по всему миру уже к концу года.

Обычная версия Token продается за $249, "премиальная", покрытая розовым золотом 14 карат, — $299. Поставки ожидаются в декабре.