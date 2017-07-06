В НБУ назвали главных претендентов на акции украинского "Сбербанка"

06.07.17 10:15Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

На акции ПАО "Сбербанк" (Украина) претендует три покупателя. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка.

"Сейчас все полученные документы для согласования приобретения существенного участия в ПАО "Сбербанк" зарегистрированы и находятся на рассмотрении. По результатам рассмотрения общественность будет проинформирована дополнительно", - сообщили в НБУ.

При этом отмечается, что Нацбанк в апреле получил два пакета документов для согласования приобретения существенного участия в ПАО "Сбербанк".

В частности, 10 апреля 2017 года НБУ получил пакет документов от гражданина Великобритании и Российской Федерации - Саида Гуцериева, который намерен приобрести 77,5% акций ПАО "Сбербанк".

Еще один пакет документов о получении прямого единоличного существенного участия в ПАО "Сбербанк" в размере 22,5% акций банка поступил 14 апреля от гражданина Великобритании и Российской Федерации - Григория Гусельникова.

"Кроме того, 30 июня 2017 года НБУ получил еще один пакет документов - от гражданина Республики Беларусь и Республики Кипр Виктора Прокопени для согласования опосредованного (через ПАО "Паритетбанк") приобретения 100% акций ПАО "Сбербанк", - добавили в пресс-службе НБУ.

В учреждении подчеркнули, что согласно статье 34 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" НБУ рассматривает документы, указанные в статье, в течение трех месяцев со дня получения полного пакета соответствующих документов.

"При рассмотрении пакета документов Национальный банк Украины проверит соответсвие деловой репутации инвестора требованиям, установленным в нормативно-правовых актах Национального банка Украины, его финансовое состояние и источники происхождения средств", - уточнил регулятор.

Ранее сообщалось, что НБУ уже получил документы от белорусского миллионера Прокопени на покупку дочки "Сбербанка

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