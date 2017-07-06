Украина впервые за 25 лет будет готовить зенитные ракетные подразделения

06.07.17 11:29Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

В Украине начали готовить зенитные ракетные подразделения к отбитию серии массированных ударов с воздуха, заявил начальник зенитно-ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Карпенко.

"Важным в нынешнем процессе боевой подготовки является то, что мы начали готовить зенитные ракетные подразделения к отражению серии массированных ударов противника с воздуха. Такое не практиковалось с 1992 года", - цитирует Д.Карпенко пресс-служба Министерства обороны Украины.

В этом году зенитные ракетные войска планируют провести почти 120 командно-штабых тактических учений и занятий. Состоятся также три тактические учения с боевой стрельбой. "Даже подразделения, вооруженные стационарными комплексами С-300ПТ, возобновили практику выполнения мобильных действий. Только в 2017 году таких маршей осуществлено уже около десяти", - сказал Д.Капенко.

Он также отметил, что в июле на полигоне "Шабла" состоятся совместные болгарско-украинские учения подразделений ПВО с боевой стрельбой "Сейер Гардиан-2017". "В рамках этого мероприятия мы стремимся не только достичь тактической совместимости с подразделениями противовоздушной обороны НАТО, а также выполнить практические стрельбы с ЗРК типа С-300".

Кроме того, в Херсонской области будут проведены контрольные лётные испытания зенитных управляемых ракет, где также состоятся тактические учения с боевой стрельбой подразделений, вооруженных ЗРК "Бук-М1", отметил начальник зенитно-ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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