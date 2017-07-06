Николаевцы организовывают флешмоб и призывают не ездить на маршрутках в пятницу

06.07.17 10:53Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

В ближайшую пятницу, 7 июля, жители Николаева намерены провести флешмоб, суть которого заключается в том, чтобы отказаться от услуг маршрутных такси.

Горожане инициировали данное мероприятия в связи с забастовкой маршрутчиков, которые на днях требовали увеличить тариф на проезд. Об этом говорится на странице флешмоба в Facebook.

Жители Николаева акцентируют внимание на том, что маршрутчики требуют увеличить стоимость проезда, но в то же время никак не заботятся об улучшении качества перевозок.

Прочитала статью и мне грустно стало…Ничего не меняется. Вы нам заплатите, а мы ничего менять не будем. Сегодня автоперевозчики маршрутных автобусов пикет устроили и требуют повышение тарифов на перевозку, а качество перевозок не улучшают, — пишет в соцсети Ирутэ Склярова. Поэтому всех горожан призывают отказаться от маршруток в пятницу, 7 июля, в знак протеста против повышения тарифа. Вместо маршруток людям предлагают использовать троллейбусы, трамваи и просто брать отгулы на работе.

Предлагаю в пятницу флешмоб устроить и жителям Николаева весь день не ездить на маршрутках. Всего один день! Работающим согласовать этот вопрос с руководителями: опоздания, отгул, раньше уйти с работы. Варианты передвижения по городу: трамвай, тролейбус, такси, местный бла-бла-кар, пешком, договориваться и подвозить друг друга у кого есть транспорт, велосипеды, мопеды, ролики и т.д. Кто будет ехать на своем автотранспорте, можно подбирать и подвозить людей, если по пути (предлагайте сами). Мы ведь можем самоорганизовываться, — сказано в сообщении.

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