"Укрзализныця" объединила пассажирские перевозки в новый филиал

06.07.17 12:00Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

"Укрзализныця" объединила пассажирские перевозки в новый филиал

Об этом со ссылкой на пресс-службу сообщает БизнесЦензор.

В начале июля 2017 полноценно заработала филиал "Пассажирская компания", в состав которого вошло пассажирское хозяйство всех шести региональных филиалов, сообщил директор по пассажирским перевозкам "Укрзализныци" Игорь Романков.

По словам Романкива, пассажирская компания позволит "Укрзализныце" более рационально управлять всем подвижным парком и пассажирским комплексом.

"Например, раньше региональные филиалы самостоятельно руководили пассажирскими вагонами, и часто возникали ситуации, что на одних железных дорогах был дефицит вагонов, а на других подвижной состав простаивал. Сейчас мы будем оперативно управлять всем парком и реагировать на все потребности", - заявил Романков.

"Укрзализныця" заявляет, что для пассажиров нововведения также будут положительными.

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