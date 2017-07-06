В Україні з'явилася поліцейська академія

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції

У першому наборі буде 500 поліцейських, у подальшому кількість кандидатів збільшать до 1000-1200. Основна мета створення вишу - зменшення кількості браку при відборі кандидатів на службу.

За словами керівника Нацполіції, Поліцейська академія Національної поліції України розташовуватиметься у Києві по вулиці Народного ополчення, 9. Перший набір складатиме 500 поліцейських, а в подальшому у Нацполіції планують прийняти 1000-1200 курсантів.

"Основна мета: хочеш стати офіцером поліції - послужи патрульним, прояви себе, зрозумій, що це твоя професія. Поліцейський за покликом серця, а не за вмовляннями батьків та друзів", – зазначив Князєв.

Він вважає, що з часом громадяни перестануть бачити при спілкуванні з поліцією бездушних, малоосвічених, незацікавлених у кінцевому результаті та невмотивованих чиновників у поліцейській формі.

"Ми провели аналіз і бачимо, що найбільше скарг на дії чи бездіяльність поліції від громадян саме у цьому напрямку. Пропонуємо нову систему набору: прийшов в поліцію - попрацював патрульним або на інших рядових посадах, крім деяких специфічних підрозділів", - повідомив Князєв.

Він також зазначив, що за бажанням та при наявності професійних якостей у патрульного з 1-3-річним досвідом його можуть рекомендувати для навчання у вишах системи МВС.

"І тоді він повною мірою зможе зрозуміти: стаціонарна чи дистанційна форма навчання, але він уже вмотивований", - наголосив Князєв.

Про необхідність створення в Україні власної поліцейської академії МВС заявляло ще наприкінці 2015 року.

Готовність допомогти в організації такого вишу висловлювала Канада.