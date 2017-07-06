У Миколаєві обговорили основні положення відкриття ринку землі

06.07.17 15:27Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

У рамках просвітницької кампанії щодо реформування земельних відносин та розвитку сільських територій за організаційної підтримки департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації,ВГО «Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України» 5 липня проведено семінар на тему: «Земельна реформа. На шляху до формування ринку землі».

Захід направлений на поглиблення поінформованості громадян, представників органів державної та законодавчої влади на місцях, провідних експертів, громадського сектору щодо основних положень відкриття ринку землі та впливу реформи на економічні та соціальні показники, розвитку аграрного сектору в цілому

У семінарі взяли участь представники органів державної влади, місцевого самоврядування, сільгосптоваровиробники, співробітники навчальних закладів та науковці.

Директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Олена Піскун, наголосила на важливості пошуку української моделі обігу земель. Звернула увагу присутніх на актуальність цієї проблематики для нашої області, де є більше 200 тисяч власників земельних часток (паїв), у користуванні яких більше 1 млн. га сільськогосподарських угідь.

На семінарі обговорили переваги та можливі ризики зняття мораторію на відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, вплив земельної реформи на розвиток сільських територій та підприємництва на селі.

Присутні дійшли до думки, що прийняття рішення про відміну мораторію на відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення потребує детального вивчення.

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