Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 12,5% річних

06.07.17 15:54Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Національний банк України вирішив залишити облікову ставку на рівні 12,5% річних.

Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 12,5% річних

Національний банк України вирішив залишити облікову ставку на рівні 12,5% річних.

Як повідомляє прес-служба Нацбанку, це пов’язано з необхідністю нівелювати ризики для досягнення цілей з інфляції у 2017-2018 роках.

У НБУ зауважують, що прискорення загальної інфляції до 13,5% у травні й приблизно до 15% у червні дещо перевищувало траєкторію прогнозу, проте інфляційні процеси в цілому залишалися контрольованими.

НБУ з 26 травня знизив облікову ставку до 12,5% річних.

У березні 2015 року НБУ облікова ставка була на рівні 30%, згодом Нацбанк почав поступово знижувати облікову ставку.

Облікова ставка є одним із інструментів, за допомогою якого Нацбанк встановлює для комерційних банків орієнтир щодо вартості залучених і розміщених коштів. Фактично вона визначає ціну грошей.

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