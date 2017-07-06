В Николаева рассматривают возможность приобретения электробусов в Швеции

06.07.17 19:39Сколько просмотров этой статьи73Сколько комментариев этой статьи0

Вернувшись с международного бизнес-форума «Швеция-Украина: растем вместе» вице-мэр Николаева по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук привез планы по модернизации транспортной системы города, а также нашел потенциальных инвесторов.

На форуме свои последние достижения презентовали спикеры мировых брендов «Volvo», «Ericsson», «Scania», «SEB Corporate Bank», «ABB», «SKF» и другие. Особенно впечатлили вице-мэра шведские электробусы.

-Швеция ушла далеко вперед и с каждым годом у них появляется все больше новых технологий, касаемо транспорта. У них уже говорят об электробусах: автобусах, работающих полностью на электрической тяге. Это средство передвижение может исполнять роль муниципального транспорта в городах, для них это актуально, - рассказал Александр Омельчук.

Стоимость электробусов шведского производства на сегодняшний день значительна, однако муниципальные власти Николаева рассматривают возможность приобретения их с помощью кредитных средств Европейского банка реконструкции и Развития (ЕБРР).

-Эта программа принималась не просто как покупка трех-пяти-десяти электробусов. Это комплекс мер , который поможет решить транспортную проблему в городе. Мы понимаем, что вопрос транспортной стратегии, как и пересмотра неэффективных маршрутов, давно назрел. То, что творится на центральных магистралях с тем количеством маршруток, больше не может существовать. Должен быть график, автобусы большой вместительности, а если это будут еще и экологически чистые и экономные электробусы, то это было бы вообще совершенством, - отметил Александр Омельчук в эфире телеканала "МАРТ", передает "Подробности".

В рамках сотрудничества с европейскими партнерами и для укрепления деловых отношений, вице-мэр предложил шведам разместить производственные мощности по строительству электробусов на территории технопарка в Николаеве. Кроме явных выгод город получил бы дополнительные поступления в виде налогов и новые рабочие места.

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