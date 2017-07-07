От кибератаки пострадали 10% компьютеров в Украине

07.07.17 08:00Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

В результате хакерской атаки, произошедшей 27 июня в Украине, было выведено из строя до 10 процентов частных, правительственных и корпоративных компьютеров.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив, передает Голос Америки.

По его словам, это приблизительные данные, они не включают некоторых категорий компьютеров в коммерческих организациях. Половина зараженных правительственных и коммерческих компьютеров совсем вышли из строя, отметил Шимкив.

Замглавы АП также отметил, что в частности были поражены важные организации инфраструктуры, однако в основном – бизнес.

Напомним, глобальная хакерская атака вируса-вымогателя Petya 27 июня поразила IT-системы компаний Украины и ряда других стран, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, банковский, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, сайты госорганов.

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