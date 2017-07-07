Большегрузный транспорт, идущий в Николаев из Херсона, пропускают только через Баштанку

На дороге, ведущей в Николаев со стороны «клеверного моста» - транспортной развязки на «херсонской» трассе в районе бывшего поста ГАИ - появился полицейский патруль.

Полиция останавливает весь большегрузный транспорт, идущий в Николаев со стороны Херсона и направляет его на въезд в город со стороны Баштанки. В то же время фуры, идущие во встречном направлении, из города, могут проезжать беспрепятственно.

Источник в Николаевской облгосадминистрации сообщил «Новостям-N», что таково устное распоряжение губернатора Савченко. По всей видимости, отныне баштанское направление станет единственным въездом в Николаев для большегрузного транспорта с восточной стороны.

В результате, на въезде в город со стороны Баштанки образовалась огромная очередь, растянувшаяся более чем на 5 километров. Вся обочина заполнена большегрузными автомобилями, кое-где они стоят даже в два ряда, что представляет немалую опасность для других участников дорожного движения. Никаких удобств для водителей по-прежнему нет, хотя им приходится ожидать сутками. А после вчерашнего дождя обочина превратилась в болото, так, что даже сходить в посадку «по нужде» для водителей становится проблемой.

Областные власти по-прежнему стремятся решать клубок транспортных проблем исключительно «запретительными» мерами. Никаких действий по созданию современной инфраструктуры, которая улучшила бы условия ожидания для водителей, не предпринимается.