Владимир Омелян посетил Николаев: "Ситуация — жесть, одна из худших в Украине по дорогам"

07.07.17 10:52Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

Вчера, 6 июля, министр инфраструктуры Владимир Омелян неожиданно посетил Николаев, чтобы проверить работу весовых комплексов.

Об этом в Facebook написал сам министр, сообщает интернет-издание «Мой город».

Омелян рассказал, что ехал в Одессу, но решил немного сменить курс и проехаться по дорогам Николаевской области. После увиденного он сравнил дороги с доскою для стирки из советских фильмов.

"Ситуация — жесть. Одна из худших в Украине по дорогам. Беспорядок, бездорожье и только в этом году началась работа, направленная на то, чтобы запустить маятник перемен к лучшему", — отметил министр.

Владимир Омелян акцентировал внимание на фурах, которые стоят прямо на дорогах и на необходимости закупки новых весовых комплексов.

«Николаевская область для собственных нужд должна закупить не менее 10 стационарных комплексов, мы добавим еще мобильные станции. При координации местных властей и бизнеса этот вопрос можно решить в течение нескольких недель максимум. Уверен, что Алексей Савченко это сделает»,- подчеркнул министр.

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