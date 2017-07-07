Цены на свинину в Украине бьют рекорды

Поголовье животных постоянно сокращается, а африканская чума только ухудшает ситуацию.

За месяц цены на свиней в живом весе в Украине выросли на 10% – до 44-46 грн за кг. Такие подсчеты сделали аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

"Цены на свинину в Украине еженедельно бьют рекорды, и по состоянию на 16 июня стоимость свиней беконных пород в живом весе составила 44-46 грн/кг, что на 10% выше, чем на конец мая", – отмечают эксперты.

Цены на живых свиней начали расти с конца февраля текущего года. "Сейчас цены на свиней в живом весе составляют 42-47 грн/кг, в зависимости от категории и области, а обрезная полутуша стоит 79-80 грн за кг", – говорят в УКАБ.

Аграрии объяснили, что рекордный рост цен на живца обусловлен рядом факторов, в частности, значительным сокращением поголовья свиней в 2016-2017 гг. "Причинами операторы рынка называют невысокую рентабельность бизнеса и распространение африканской чумы свиней (АЧС)", – добавили в УКАБ.

Согласно официальной статистике, в начале 2015 года общее поголовье в Украине составляло 7,3 млн голов, в 2016 году – 7,1 млн голов, а к началу 2017 года уменьшилось до 6,7 млн голов.

В Полтавской и Одесской областях вспышки АЧС были зафиксированы в конце мая, недавно чуму заметили в Закарпатье. Эксперты прогнозируют, что в текущем году чума останется и может нанести госбюджету Украины более 1,5 млрд грн убытков. Из-за АЧС от импорта украинской свинины уже отказались Молдова, Румыния и Армения.