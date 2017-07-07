В Украине начнут выдавать новые водительские права: чего ждать

07.07.17 11:42Сколько просмотров этой статьи22Сколько комментариев этой статьи0

Эксперты и МВД надеются, что европейские правила повысят безопасность на дорогах

Уже до конца 2017 года украинским водителям будут выдавать права нового образца. Такие документы станут автоматически признаваться в Европе, пишет UBR.

После завершения процесса ратификации соглашения об Ассоциации Украины с ЕС, которое планируется на середину июля, Евросоюз получит юридическое право требовать выполнения взятых нашей страной обязательств. В частности, по имплементации законодательства ЕС в области выдачи водительских прав. Речь идет о внедрении двух европейских директив 2006/126/ЕС и 2003/59/ЕС.

Первая касается формы и правил выдачи водительских удостоверений, а вторая — регламентирования правил выдачи документов на управление транспортными средствами категории C и D, то есть коммерческого транспорта.

Соответственно, до конца года планируется принять изменения в отечественное законодательство, позволяющие адаптировать наши правила под европейские стандарты. По словам исполнительного директора ОО "Украинский центр европейской политики" Любови Акуленко, МВД Украины уже разработало законопроект по имплементации директивы 2006/126/ЕС о водительском удостоверении. Среди прочего, он предусматривает сокращение срока действия прав. Делается это для того, чтобы периодически проверять знания и навыки водителей, состояние их здоровья, а также вводить новые категории.

Как рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий, главные отличия новых прав европейского образца от ныне действующих в Украине пластиковых карт, которые наши водители привыкли называть "европейскими", заключаются в наличии специального чипа и ограничении срока действия документа 15 годами (сейчас — 30 лет).

Внешний вид прав не претерпит существенных изменений, кроме того, что появится электронный чип, в котором продублируют визуальную информацию. Это фамилия, имя, отчество и фото водителя, дата его рождения, образец подписи, дата выдачи документа, открытые категории на право вождения транспортных средств.

"В разных странах Европы действуют стандарты обновления прав каждые 10-15 лет для автолюбителей и 5 лет — для водителей коммерческого транспорта (грузовиков, автобусов и прочих). Мы предлагаем установить сразу максимальный срок в 15 лет для обычных водителей, чтобы снизить градус общественного недовольства", — рассказал Криклий. По его словам, в сервисных центрах МВД уже имеется соответствующее оборудование и для запуска выдачи новых прав нужна лишь новая законодательная база.

Предполагается, что внутри страны можно будет и дальше ездить как по старым "ламинированным" правам (фактически еще советского образца), которые вовсе не имеют срока действия, так и по более современным пластиковым карточкам, которые имеют срок годности в 30 лет. Последние годятся и для поездок в Европу, пока не будут введены новые права европейского образца.

Разумеется, в Европе можно попробовать использовать и более старые документы, но это чревато проблемами. "Например, был случай в Италии, когда украинцу выдали прокатную машину на основе "ламинированного" документа. Но потом водителя остановила полиция и обнаружив документ без срока действия (то есть фактически для них недействительный), выписала штраф в 250 евро. Поэтому лучше оформить новый документ за 201 грн", — посоветовал Криклий.

По его словам, права с чипом будут стоить на 2-5% дороже, чем обычные пластиковые. То есть, за чип нужно будет доплатить порядка 10,5 грн. Зато он обеспечит защиту от подделок, а пересмотр сроков действия прав должен поспособствовать большей безопасности дорожного движения.

"Водителям не придется сдавать по-новому экзамены, как опасаются многие. Процедура переоформления прав займет не более получаса, а чип позволит делать это дистанционно", – обещают в МВД.

По истечению срока действия прав водитель должен будет пройти медицинский осмотр для проверки психофизического соответствия нормам. Особенно актуален этот вопрос для автолюбителей старше 50 лет. Для них в разных странах Европы установлены разные сроки прохождения медосмотра, как правило, к врачу нужно ходить с периодичностью 2-5 лет.

Однако в Украине пока не пришли к единому мнению по этому вопросу, и он будет еще прорабатываться при участии специалистов Минздрава.

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Пятница, 07.07.2017

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