Акция "Николаев без маршрутки" проходит не особо заметно

07.07.17 11:52Сколько просмотров этой статьи83Сколько комментариев этой статьи0

Как известно, сегодня заявлена акция "Николаев без маршрутки".

Она должна была некоторым образом "наказать" водителей, желающих повысить стоимость проезда в их транспорте и при этом ничего не менять в плане качества обслуживания пассажиров, передает " Новостной Николаев".

"Что-то не видно веселых постов "как мы наказали маршрутчиков" и поехали утром с комфортом в троллейбусе", - написал Михаил Голуб.

"Велопробега тоже не видно", - вторит ему Анатолий Шустер.

Отметим, что по соответствующему хештегу на данный момент находится всего 5 постов. К идее акции с самого начала многие отнеслись позитивно, но многие - скептически. Последние утверждали, что такие акции не выгодны жителям отдалённых от центра города микрорайонов, где маршутки - чуть ли не единственный вид транспорта.

Некоторые высказывались о том, что мероприятие нужно готовить тщательнее, а не за 3 дня. А некоторые высказывают мысли о том, что это вообще не решение вопроса - власть всё равно пойдёт на поводу у перевозчиков и сделает цену за проезд такой, как они скажут.

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