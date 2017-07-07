До конца года Николаевский зоопарк обустроят пандусами

07.07.17 12:08Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

До конца этого года входы к помещениям Николаевского зоопарка для малобильных групп населения планируют обустроить пандусами.

Об этом говорится в системе «Прозорро».

Коммунальное учреждение «Николаевский зоопарк» провел тендер на строительство пандусов на входе в административное здание, в зимнее помещение отдела орнитологии, слоновник, отдел приматов, экспозиционный зал акватеррариума, к обзорной зоне острова зверей, к экспозиции медведей, к туалетам.

В тендере участвовали две николаевских фирмы – ООО «Никремстрой» Сергея Супруненко и ООО «Артиль-буд». Учредителями «Артиль-буд» являются Дмитрий, Александр и Степан Ивановы. Руководит фирмой Степан Иванов.

На сегодняшний день рассматривается вопрос заключения КУ «Николаевский зоопарк» договора с ООО «Никремстрой», так как его ценовое предложение оказалось более выгодным, чем у конкурента. В частности, ООО «Никремстрой» запросило за выполнение работ 489 тыс. 615 грн.

Как говорится в тендерной документации, финансирование работ будет осуществляться за счет средств местного бюджета, согласно поступлений, поэтапно, и в пределах соответствующих бюджетных ассигнований.

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