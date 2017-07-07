Журналист обвинил Сенкевича в попытке поднять свой рейтинг за счет народного флешмоба

07.07.17 12:52Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

И этот человек призывает людей отказаться от маршруток, передвигаясь на служебном Lexus?..

Так написал в Facebook журналист Олег Деренюга:

«И этот человек призывает людей отказаться от маршруток, передвигаясь на служебном Lexus , от которого обещал отказаться еще 3 года назад. Ну да ладно. Одним обещанием больше, одним меньше. Горожане простят, думает он. Раньше же прощали, правильно?

Но чем еще это объяснить, помимо патологической склонности ко лжи? Разве что, попыткой нащупать хоть какую-то информационную повестку дня, «примазаться» к общественному флешмобу, который организовали горожане, выступающие против проблемы, которую мэр не смог не то, что решить за полтора года у власти, а не смог сделать хотя бы что-то кроме вечных форумов, стратегий и презентаций. Полный ноль, или, как он любит говорить, «Бачу одну балаканину у фейсбуці».

А кто-то вообще верил, что, назначая Антон Турупалов своим заместителем, Александр Сенкевич реально верил, что он сможет и будет заниматься решением инфраструктурных и, в том числе, транспортных проблем? Кто заниматься? Турупалов? Чем? Решением проблем? Это даже не смешно…

Пока они только создают проблемы² в квадрате, а то и в кубе³. Но есть все основания полагать, что скоро это уравнение будет разрешено, а к всеобщему удивлению значение переменной X окажется ноль. Не хватает только ⅔. Или уже хватает?»

Передает "Миколаївська правда"

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