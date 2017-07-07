В Николаевской области на Кривоозерщине отпраздновали Ивана Купала

07.07.17 14:14Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

Театрализованным обрядовым действом, хороводами вокруг купальского костра, многочисленными мастер-классами и конкурсами, спортивно-силовыми состязаниями, украшением и утоплением Марены, поисками цветка папоротника - таким насыщенным и ярким действом кривоозерцы праздновали Ивана Купала перед районным Домом культуры 6 июля.

Об этом сообщает "Николаевский обозреватель"

Гости праздника увидели старинные обряды: гадание на венках, купальское дерево Марену, прыжки через купальский костер.

Музыкальное сопровождение организовали творческие коллективы районного Дома культуры. Они выполняли не только обрядовые песни, но и современный репертуар украинской эстрады. Затем были различные конкурсы, спортивные соревнования, викторины.

Победителям глава райгосадминистрации Алексей Мирошниченко и председатель районного совета Александр Козерецкий вручили призы.

Завершила праздник дискотека «Ой на Ивана. Ой на Купала». На праздник пришло немало зрителей, преимущественно семьи с детьми.

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