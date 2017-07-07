В Viber появились новые функции

Создатели приложения представили новую версию продукта с новыми опциями для чатов.

Разработчики Viber приняли решение о расширении функциональных возможностей собственного мессенджера.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на actualnews.

Создатели приложения представили новую версию продукта с новыми опциями для чатов. С этого момента пользователям станет доступен поиск требуемого контента на иных сайтах без отключения от Viber.

Таким образом, приложение уже подключено к YouTube, системе для осуществления брони отелей Booking, а также музыкальному сервису Spotify. Помимо этого, в мессенджере уже доступен поиск картинок на страницах GIPHY, Getty Images, а также Guddy. Новая опция откроет возможность делиться с другими участниками чатов обнаруженными сведениями почти мгновенно.

Подчеркивается, что все содержимое медиаформатов способно воспроизводиться посредством окна диалога за счет уникального поиска по страницам «Википедии» и портала Rutube. При этом новые функции Viber появились в версии для Android еще 28 июня, однако необходимая поддержка для чатов через приложения в iOS открылись лишь 4 июля.