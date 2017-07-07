В Украину пришел крупнейший в мире виртуальный мобильный оператор

07.07.17 16:38Сколько просмотров этой статьи36Сколько комментариев этой статьи0

LycaMobile готовит запуск в Украине в ближайшие месяцы.

Крупнейший в мире виртуальный оператор мобильной связи (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) LycaMobile зарегистрировал в Украине юридическое лицо, представляющее его интересы.

Как сообщает ЛИГА.net, 4 июля Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации внесла в телеком-реестр компанию Лайкамобайл Украина, которая собирается предоставлять услуги на всей территории страны.

"В едином госреестре указано, что предприятие внесено в него в начале мая этого года. Правда, учредителем предприятия является некий Станислав Поляков, а не Lyca Group (со штаб-квартирой в Лондоне)", – говорится в сообщении.

Как сообщил изданию на правах анонимности один из менеджеров, хорошо знакомый с планами Lyca в Украине, новое юридическое лицо впоследствии будет представлять интересы британского виртуала.

"Представительство создано только с одной целью – нужно получить копию лицензии (Тримоб – ред.)", – уточнил источник.

"Запуск MVNO на новой территории – сложный процесс со многими факторами, однако мы надеемся сделать объявление о LycaMobile Ukraine в ближайшем будущем", – сообщила изданию представитель Lyca Group в Лондоне Шарлотта Юкес.

Она добавила, что в Украине, как и в других странах мира, компания постарается реализовать свою дискаунт-стратегию на рынке национальных и международных звонков, СМС и передачи данных.

В доменных именах lycamobile.ua и lycamobile.com.ua уже настроена переадресация на голландский сайт группы.

Британская LycaMobile – это виртуальный оператор со всеми необходимыми IT-системами для предоставления телеком-услуг. Бизнес таких компаний заключается в том, что они арендуют у мобильных операторов инфраструктуру и продают на ее базе сервисы для конечных клиентов (например, на таких условиях Lyca уже более пяти лет сотрудничает с британским O2). Компания работает в 22 странах и обслуживает более 15 млн абонентов. Ее оборот за 2015 год – 1,6 млрд евро.

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