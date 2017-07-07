Депутат Апанасенко обещает на месте своего забора открыть велопрокат и молодежный центр

07.07.17 18:29Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Депутат николаевского городского совета от "Самопомощи" Вячеслав Апанасенко рассказал, что на месте его забора на улице Артиллерийской 2 будет размещен социальный проект для молодежи и спорта.

Об этом депутат рассказал в ходе общения с журналистами сегодня, 7 июля, передает корреспондент 0512.

"Нашел подрядчика, который построит здесь объект для молодежи и спорта. Что подробно, я вам сейчас не скажу. Но это будет связано с парком "Акрополь", со смотровой площадкой для отдыха молодежи, связано с велоспортом. Тут будет велопрокат. Какое-то там кафе. Чем и будет заниматься эта компания.", - рассказал депутат.

По словам Апанасенко, забор - временное ограждение, которое защищает объект от вандалов.

"Это ограждение было установлено временно, на период проведения ремонтных работ с целью ограничения прохода, актов вандализма, которые здесь регулярно происходят. Мной также сделан тротуар. Также был согласован с департаментом ЖКХ проект, благодаря помощи Александра Жолобецкого сделали ремонт внутриквартального проезда.", - заявил представитель "Самопомощи".

Апанасенко отмечает, что объект абсолютно законный. Забор тоже. Все разрешения у него на руках. В доказательство своих слов депутат продемонстрировал журналистам оригиналы некоторых документов, которые, по его мнению, доказывают законность забора.

Во время общения с журналистами Апанасенко наткнулся на местных жительниц, которые были резко недовольны деятельностью депутата.

"Было решение исполкома снять забор, а вы только часть демонтировали. Решение исполкома законное. Вы должны были снести. Было решение, снесите его... Вы забрали придомовую территорию, незаконно, построили его.", - с претензиями к депутату обратилась женщина.

Далее между депутатом и женщинами завязалась словесная перепалка.

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