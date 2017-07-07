У кого на Николаевщине самая высокая зарплата

07.07.17 19:14Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

По данным Главного управления статистики в Николаевской области, реальная заработная плата в мае 2017 года по сравнению с апрелем увеличилась на 5,1%, с маем 2016 года – на 19,2%.

Средняя номинальная заработная плата штатных работников предприятий, учреждений и организаций (данные приведены по юридическим лицам и обособленным подразделениям юридических лиц с количеством наемных работников 10 и более человек) в мае текущего года составила 6586 грн, что выше на 6,5%, чем в апреле и на 37,4% – чем в мае 2016 года.

Одними из самых высоких были начисления на предприятиях складского хозяйства и вспомогательной деятельности в сфере транспорта – 10720 грн; по поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 10402 грн; металлургического производства, производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – 9298 грн; по производству машин и оборудования, не отнесенных к другим группировкам – 8953 грн; по производству пищевых продуктов и напитков – 8710 грн.+

Вместе с тем, наименьшую заработную плату начислено работникам почтовой и курьерской деятельности – 2673 грн; предприятий по производству электрического оборудования – 3609 грн; временного размещения и организации питания – 4344 грн; сферы административного и вспомогательного обслуживания – 4394 грн.

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