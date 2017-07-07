В Украине выросла инфляция

07.07.17 19:46Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

По сравнению с июнем прошлого года цены выросли на 15,6%.

Цены на потребительском рынке в июне по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,6%, с начала года – на 7,9%, сообщает Государственная служба статистики Украины. По сравнению с июнем прошлого года цены выросли на 15,6%.

По данным ведомства, на потребительском рынке в июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 3,3%.

Больше всего (на 18,3-13,5%) подорожали яйца, овощи и фрукты. На 4,1-0,8% повысились цены на мясо и мясопродукты, сало, рис, хлеб. В то же время на 4-0,5% подешевели гречневая крупа, молоко и молокопродукты, масло.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 2,6%, в т.ч. табачные изделия – на 5,2%, алкогольные напитки – на 0,9%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,5% произошел главным образом за счет повышения тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 8,9%, водоснабжение – на 2,6% , канализацию – на 1,6%. Снижение цен на транспорт в целом на 0,2% в основном вызвано удешевлением топлива и масел на 1%.

Подорожание услуг образования на 0,4% главным образом обусловлено ростом платы за содержание детей в дошкольных учреждениях на 3,4%.

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Пятница, 07.07.2017

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