В Николаеве можно оплатить проезд в трамваях и троллейбусах с помощью смартфона

Жители Николаева теперь могут оплачивать проезд в троллейбусах и трамваях с помощью приложения в смартфоне.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Для того, чтобы купить билет, нужно отсканировать QR-код с помощью мобильного приложения Приват24. Такую альтернативу обычному способу оплаты инициировали и внедрили Николаевский городской голова Александр Сенкевич и ПриватБанк.

По словам заместителя городского головы Антона Турупалова, услуга запущена в тестовом режиме с четверга, 6 июля, чтобы в процессе эксплуатации понять недостатки работы и вовремя их устранить.

«Пассажирам больше не нужно покупать билет на остановке или пробираться через весь салон к водителю, чтобы купить билет. Нужно лишь зайти в Приват24 - отсканировать код и выбрать карту, с которой спишется сумма за проезд. На экране телефона появится билет с номером троллейбуса или трамвая, датой и временем проезда. Контролеру нужно предъявить билет на экране телефона, в электронном виде. Естественно, нововведение не касается льготной категории пассажиров - там все остается по-прежнему», - сказал Антон Турупалов.

Также с 1 июля 2017 года ПриватБанк совместно с MasterCard проводят акцию - пользователям данной услуги будут возвращать средства за второй купленный билет с карты MasterCard. Участвовать в акции могут все пассажиры, кто оплатит проезд в электротранспорте, отсканировав стикер с изображенным QR-кодом (минимум два раза в течение одного дня). Деньги будут возвращены за второй купленный билет на карту MasterCard на следующий день.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения городского совета.