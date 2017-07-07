24.06.17 08:002320
Актер Николай Сличенко попал в больницу с неврологическим заболеванием
|07.07.17 22:15
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Народный артист СССР Николай Сличенко был экстренно госпитализирован. По предварительным данным, у 82-летнего актера было диагностировано серьезное неврологическое заболевание.
Народный артист СССР Николай Сличенко был экстренно госпитализирован. По предварительным данным, у 82-летнего актера было диагностировано серьезное неврологическое заболевание.
Следует уточнить, что Николай Сличенко был на «скорой» доставлен в одну из московских клиник. Артисту стало плохо дома и его родные вызвали врачей.
В больнице медики выявили у 82-летнего актера серьезное неврологическое заболевание и назначили длительное лечение. Сейчас Николай Сличенко находится в стационаре.
Напомним, что Николай Сличенко является актером театра и кино, народным артистом СССР, театральным режиссером, певцом и педагогом. Также он художественный руководитель единственного в мире профессионального цыганского театра «Ромэн».