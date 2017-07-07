Актер Николай Сличенко попал в больницу с неврологическим заболеванием

Народный артист СССР Николай Сличенко был экстренно госпитализирован. По предварительным данным, у 82-летнего актера было диагностировано серьезное неврологическое заболевание.

Следует уточнить, что Николай Сличенко был на «скорой» доставлен в одну из московских клиник. Артисту стало плохо дома и его родные вызвали врачей.

В больнице медики выявили у 82-летнего актера серьезное неврологическое заболевание и назначили длительное лечение. Сейчас Николай Сличенко находится в стационаре.

Напомним, что Николай Сличенко является актером театра и кино, народным артистом СССР, театральным режиссером, певцом и педагогом. Также он художественный руководитель единственного в мире профессионального цыганского театра «Ромэн».