Курс валют на 10 июля

08.07.17 09:00Сколько просмотров этой статьи117Сколько комментариев этой статьи0

НБУ незначительно повысил курс гривны.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 10 июля 2017 года, официальные курсы валют на уровне:

100 долларов США – 2602,2967 гривны (-3,7341); 100 евро – 2969,7410 гривны (+2,7749); 10 российских рублей – 4,3099 гривны (-0,0160).

Курс доллара на межбанковском валютном рынке 7 июля по сравнению с предыдущим торговым днем снизился в покупке и продаже на две копейки – до 26,03-26,05.

Евровалюта подешевела в покупке на 5 копеек, а в продаже – на 4, до 29,64-29,67 гривен соответственно.

Курс российского рубля незначительно упал – до 0,430-431 гривен.

Напомним, бюджетная резолюция на 2018-2020 годы, утвержденная правительством Украины, предусматривает постепенное снижение среднегодового курса гривны к доллару вплоть до уровня 31 грн/$.

Похожие новости

24.05.17 08:57Курсы валют НБУ на 24.05.2017

23.05.17 08:37Курсы валют НБУ на 23.05.2017

19.05.17 09:58Курсы валют НБУ на 19.05.2017

07.03.17 14:00Курс валют на 7 марта: доллар подешевел на 10 копеек

20.01.17 08:00Курс валют на 20 января

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 08.07.2017

Закругление верхнее-левое

23:17Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

21:00В Украине хотят перевести отопительные системы на электрические мощности

20:46Юные николаевские бадминтонисты стали победителями командного чемпионата Украины

20:31В Николаевском зоопарке очередное пополнение – тигрица Агриппина родила двух малышей

20:17Украинские ягоды начали экспортировать в страны Ближнего Востока

19:58Чистильщик окон в Британии нашел уникальную монету стоимостью три тысячи фунтов

19:47Рейдерские захваты, отток туристов, незаконное строительство: на Николаевщине в курортной зоне "Коблево" беспредел (видео)

19:22Участники G20 достигли согласия по всем важным вопросам

19:00Самые удивительные острова Украины, которые обязательно нужно посетить (фото)

18:38В Большой Коренихе загорелась нелегальная свалка

18:26Дом Флинтстоунов с большой скидкой продали за 2,8 миллиона долларов (фото)

17:55Польша планирует построить забор на границе с Украиной и Беларусью

17:43Взрыв в Киеве: первые подробности и видео

17:30Сенкевичу напомнили о его обещании построить в Николаеве мусороперерабатывающий завод

17:17"Николаевгаз сбыт" также стал жертвой вируса "Petya"

16:48В Польше сделали важное заявление об отношениях с Украиной

16:27Холодная вода убивает бактерии так же, как и горячая

16:18Огурцы: польза и вред для организма

15:55Укрощение строптивого: бортпроводник разбил на голове буйного пассажира бутылку вина

15:43Путин познакомился с Меланией Трамп (фото)

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

25.06.17 08:002360

На Молдавию обрушился страшный ураган

25.06.17 08:242330

В районе села Заря на Донбассе засняли жуткий смерч (видео)

25.06.17 08:452420

Губернатор Савченко рассказал о восстановлении аэропорта Николаев

25.06.17 09:012460

Всего одна фраза, которая моментально остановит детскую истерику

Самые читаемые

02.07.17 11:009110

В Николаеве нацгвардейцы присягнули на верность Украине

25.06.17 14:427420

В Аргентине нашелся 128-летний "Адольф Гитлер"

25.06.17 16:355940

Как наложниц готовили к ночи любви: секреты султанского гарема

25.06.17 19:444770

Медики рассказали, как быстро унять тахикардию

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама