Курс валют на 10 июля

НБУ незначительно повысил курс гривны.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 10 июля 2017 года, официальные курсы валют на уровне:

100 долларов США – 2602,2967 гривны (-3,7341); 100 евро – 2969,7410 гривны (+2,7749); 10 российских рублей – 4,3099 гривны (-0,0160).

Курс доллара на межбанковском валютном рынке 7 июля по сравнению с предыдущим торговым днем снизился в покупке и продаже на две копейки – до 26,03-26,05.

Евровалюта подешевела в покупке на 5 копеек, а в продаже – на 4, до 29,64-29,67 гривен соответственно.

Курс российского рубля незначительно упал – до 0,430-431 гривен.

Напомним, бюджетная резолюция на 2018-2020 годы, утвержденная правительством Украины, предусматривает постепенное снижение среднегодового курса гривны к доллару вплоть до уровня 31 грн/$.