24.06.17 11:212230
Колектив Миколаївської СДЮСШОР з веслування записав відкрите звернення до Олексія Савченка
|08.07.17 09:29
|46
|0
Тренери та батьки вихованців Миколаївської спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з веслування на байдарках і каное звернулися до голови області з прохнням звернути увагу на проблеми спортивного закладу.
Тренери та батьки вихованців Миколаївської спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з веслування на байдарках і каное звернулися до голови області з прохнням звернути увагу на проблеми спортивного закладу.
Сообщает "Миколаївська правда"
Колектив СДЮСШОР вже більше півроку не отримує заробітну плату. А під час останньої зустрічі з представниками обласної та міської влади люди почули, що не отримають заробітну плату, допоки не погодяться на закриття Первомайського відділення школи і перехід в підпорядкування Миколаївської міської ради.