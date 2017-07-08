Колектив Миколаївської СДЮСШОР з веслування записав відкрите звернення до Олексія Савченка

08.07.17 09:29Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

Тренери та батьки вихованців Миколаївської спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з веслування на байдарках і каное звернулися до голови області з прохнням звернути увагу на проблеми спортивного закладу.

Сообщает "Миколаївська правда"

Колектив СДЮСШОР вже більше півроку не отримує заробітну плату. А під час останньої зустрічі з представниками обласної та міської влади люди почули, що не отримають заробітну плату, допоки не погодяться на закриття Первомайського відділення школи і перехід в підпорядкування Миколаївської міської ради.

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