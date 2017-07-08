Во Вознесенске внедряют «Электронную карточку вознесенца»

08.07.17 10:13Сколько просмотров этой статьи38Сколько комментариев этой статьи0

В Николаевской области Вознесенский городской голова Виталий Луков при встрече с жителями микрорайона Натягайловка представил «Карточку вознесенца» и рассказал, как она будет действовать.

Об этом сообщили в отделе информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Вознесенского городского совета.

Эта карта является индивидуальной, на обратной стороне указана фамилия, имя, отчество гражданина и штрих-код для считывания личной информации.

Она станет заменой бумажной медицинской карты, которая будет содержать всю историю болезней, группу крови, лабораторные исследования и другие данные для более быстрого и удобного посещения больницы или поликлиники.

Также, эта карта пригодится пенсионерам, поскольку ориентировочно с 1 сентября текущего года она заработает и проездным билетом. Пенсионер, который проживает в городе, предъявив пенсионное удостоверение и «Карточку вознесенца», сможет передвигаться по городу в транспорте со скидкой или вообще бесплатно. Виталий Луков отметил, что осенью будет проходить конкурс на перевозчика, которому будет предъявлено четкие условия по перевозке пенсионеров при наличии карточек, - сказано в сообщении.

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