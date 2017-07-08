24.06.17 11:212230
Google будет создавать новости с помощью искусственного интеллекта
|08.07.17 10:24
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Для этого разработан специальный портал.
Для этого разработан специальный портал.
Компания Google финансирует проект, который будет использовать искусственный интеллект для автоматического написания новостей, сообщает The Next Web.
RADAR (Reporters, Data and Robots - Журналисты, Данные и Работы) - новостной сайт-коллаборация искусственного и человеческого интеллекта, будет создавать "ежедневный рацион с убедительными историями".
Сообщается, что с помощью комбинации редакторских экспертиз и автоматизации, RADAR должен обеспечить значительное улучшение "цифровой новостной экосистемы".
Компания Google изменит свой поисковый алгоритм так, чтобы ссылка на фейковые новости и экстремистские высказывания не показывались.