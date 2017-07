Google будет создавать новости с помощью искусственного интеллекта Для этого разработан специальный портал. Компания Google финансирует проект, который будет использовать искусственный интеллект для автоматического написания новостей, сообщает The Next Web. RADAR (Reporters, Data and Robots - Журналисты, Данные и Работы) - новостной сайт-коллаборация искусственного и человеческого интеллекта, будет создавать "ежедневный рацион с убедительными историями". Сообщается, что с помощью комбинации редакторских экспертиз и автоматизации, RADAR должен обеспечить значительное улучшение "цифровой новостной экосистемы". Компания Google изменит свой поисковый алгоритм так, чтобы ссылка на фейковые новости и экстремистские высказывания не показывались. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама