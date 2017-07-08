Не смотря на «дождевые» прогнозы, в Украине зафиксирована наибольшая за 10 лет засуха

В течение июня на большей части территории Украины наблюдался дефицит осадков, это привело к жесткой почвенной засухе за последние 10 лет в ряде областей.

В течение июня на большей части территории Украины наблюдался дефицит осадков, что вызвало наиболее жесткую почвенную засуху за последние 10 лет в южных, центральных и восточных областях. Об этом говорится в анализе Укргидрометцентра относительно агрометеорологических условий в Украине в июне 2017 г., сообщает «Телеграф»

«В течение июня из-за дефицита осадков на большей части территории страны наблюдалась сильная почвенная засуха в южных, центральных и на многих площадях восточных областей. Хотя в этих областях отдельные локальные дожди в течение месяца смягчали агрометеорологические условия за счет некоторого увеличения запасов влаги в почве, однако кардинальных изменений не произошло», — отмечают специалисты.

По состоянию на 30 июня увлажнение пахотного слоя почвы под ранними колосовыми (кроме западных областей) на большинстве площадей было неудовлетворительным, на больших площадях южных и центральных областей пахотный слой почвы был сухим совсем. В этих же областях местами были полностью исчерпаны и запасы влаги метрового слоя почвы.

По экспертной оценке, площадь охвата засухой составляла 60% под ранними зерновыми и около 50% под кукурузой и подсолнечником. Под поздними культурами (в частности подсолнечник, соя и кукуруза) увлажнение метрового слоя почвы было одно из худших за последние 10 лет.

Как прогнозируют в Укргидрометцентре, почвенная засуха будет иметь негативное влияние на урожай зерновых культур 2017.

Только в западных и частично северных областях условия оставались полностью благоприятными для формирования урожая практически всех культур в результате достаточного тепло и влажности. Однако на многих площадях этих областей сильные дожди и ветер вызвали локальное полегание посевов сельскохозяйственных культур разной степени, в ряде районов наблюдались значительные механические повреждения посевов градом.