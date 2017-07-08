Французы хотят построить солнечную электростанцию в Чернобыльской зоне отчуждения

Украина ведет переговоры с одной из крупнейших компаний Франции Engie SA о постройке огромной солнечной электростанции, стоимостью 1,25 миллиарда долларов в зоне отчуждения.

Об этом сообщает Bloomberg , передает «Економічна правда».

Французская компания изучает предварительное экономико-техническое обоснование проекта.

«Французский опыт в ядерной энергетике — это одна из причин, почему мы хотели бы работать именно с французской компанией», — сказал министр экологии Украины Остап Семерак.

Он добавил, что французская компания обратилась к украинскому правительству после того, как оно объявило о намерении развивать возобновляемые источники энергии в Чернобыле.

В Engie SA подтвердили, что компания ведет переговоры с Украиной, но отказались рассказывать о размере проекта. По словам Семерака, сейчас около 60 компаний интересуются реализацией проектов в зоне отчуждения.

Издание отмечает, что сегодня в Украине самые высокие тарифы на экологически чистую электроэнергию. Киловатт-час стоит 15 евроцентов, в то время как в большинстве стран на континенте цена не превышает 8,6 евроцентов.

«Это хорошее вознаграждение, но, возможно, не столь хорошее, если принять во внимание все риски в стране. У Украины есть хорошее солнечное излучение, но также слишком низкое доверие инвесторов и чрезмерная стоимость проектов«, — прокомментировал потенциальную сделку аналитик BNEF Пьетро Радоя.

Китайские компании GCL System Integration Technology и China National Complete Engineering Corp в прошлом году тоже объявили о постройке солнечной электростанции мощностью один Гигаватт. Но пока что строительство не началось.