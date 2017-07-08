24.06.17 15:502870
Назван список грузового транспорта, которого не коснется запрет передвижения в Николаеве
|08.07.17 13:06
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Служба автомобильных дорог анонсировала изменения в решение о запрете передвижения грузового транспорта по области.
Служба автомобильных дорог анонсировала изменения в решение о запрете передвижения грузового транспорта по области.
Об этом сообщает пресс-служба САД в Николаевской области.
Так, в июне этого года было принято решение запретить движение транспорта весом более 24 т, и нагрузкой на ось более 7 т, если температура воздуха достигает более 28 градусов (с 8.00 до 23.00).
Теперь же, к этому постановлению внесли ряд дополнений:
«... запрет не распространяется на транспортные средства, используемые для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, перевозящих грузы в международном сообщении, скоропортящиеся, антисанитарные, живые, почтовые и грузы повышенной опасности», - говорится в сообщении пресс-службы САД в Николаевской области.