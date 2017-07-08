Назван список грузового транспорта, которого не коснется запрет передвижения в Николаеве

08.07.17 13:06Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

Служба автомобильных дорог анонсировала изменения в решение о запрете передвижения грузового транспорта по области.

Об этом сообщает пресс-служба САД в Николаевской области.

Так, в июне этого года было принято решение запретить движение транспорта весом более 24 т, и нагрузкой на ось более 7 т, если температура воздуха достигает более 28 градусов (с 8.00 до 23.00).

Теперь же, к этому постановлению внесли ряд дополнений:

«... запрет не распространяется на транспортные средства, используемые для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, перевозящих грузы в международном сообщении, скоропортящиеся, антисанитарные, живые, почтовые и грузы повышенной опасности», - говорится в сообщении пресс-службы САД в Николаевской области.

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