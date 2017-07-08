Украинская вишня в этом сезоне стоит на 30% больше, чем год назад

Украинские производители сейчас предлагают вишню в среднем на 30% дороже, чем год назад.

По словам экспертов рынка, на фоне существенного снижения цены на малину и смородину, украинская вишня дорожает почти каждый день.

Так, за последнюю неделю цены на вишню на оптовых рынках Украины поднялись почти на 20% и теперь составляют 28-35 грн/кг. Связано это, прежде всего, со значительным превышением спроса над предложением.

В этом сезоне в закупке вишни заинтересованы переработчики как из Украины, так и в Польше. Обе страны в этом году соберут достаточно плохой урожай вишни из-за весенних заморозков, поэтому, украинская вишня уже предлагается в среднем на 30% дороже, чем год назад.

Стоит отметить, что в тот же срок малина подешевела почти на 10% до 20-30 грн/кг, а за смородину продавцы сегодня просят уже 15-28 грн/кг, то есть на 15% дешевле, чем неделю назад.

Специалисты объясняют такое существенное снижение цены ростом предложения этих ягод по сравнению с прошлым годом, кроме того, пока переработчики полностью сфокусированы на закупке вишни, заготовку смородины и малины предприятия планируют начать ближе к августу.

Снижение цены произошло и на рынке черники. На оптовых рынках эту ягоду сейчас предлагают по 50-68 грн/кг. За неделю она подешевела почти на 20% до 60-68 грн/кг. Впрочем, эксперты в дальнейшем не прогнозируют существенного снижения цены на чернику, потому что сейчас в этой ягоде очень заинтересованы переработчики, а предложение ее относительно невелико, опять же из-за весеннего похолодания.