Рейдерские захваты, отток туристов, незаконное строительство: на Николаевщине в курортной зоне "Коблево" беспредел (видео)

На Николаевщине в курортной зоне "Коблево" беспредел в виде незаконного строительства и рейдерских захватов.

Об этом сообщают Известия Николаев.

Известно, что местный бизнесмен Олег Боз организовывает рейдерские захваты частных баз отдыха, а также земельных участков. О владения бизнесмена попали такие "отжаты" базы отдыха, как «Волна Прим» и «Мама пляж». В частности, речь идет о незаконном строительстве, которое мешает не только владельцам туристических баз, но еще и посетителям курортных мест, которые не могу пройти к пляжу.

Незаконную стройку должны были проинспектировать представители ГАСИ и представитель сельского совета, однако этого не состоялось.

"Я работаю здесь разнорабочим, к документации я не причастен. Понимаете, ни я, ни другие рабочие не знаем ни о какой комиссии. Что такое ГАСИ, кто должен прийти – это нам неизвестно. Нас никто не предупреждал, а если не предупреждали, значит даже наше начальство об этом не в курсе. Все что нам остается – делать свою работу", - рассказал разнорабочий, который трудится на незаконной стройке.

Работники опровергают информацию о том, что их начальство "мешает" кому-либо, а наоборот - они благоустраивают территорию, наводят нормальный порядок, облагораживают местность вокруг пляжной зоны. Пострадавшие владельцы баз отдыха рассказывают, что столкнулись не только с рейдерскими захватами территорий со стороны Боза, но еще и пострадали от поджогов имущества.

Так, например, владелица базы отдыха «Олимп» Татьяна Квасняк рассказала, что у нее был "отжат" земельный участок. Бизнесмен намеревался получить земельный участок предпринимателя несколько раз. "Я имею участок на первой линии возле моря в Коблево. Это тот участок, который у меня «отжал» Боз, уже там находится кусочек «Бора-Бора». Понимаете, я — директор Ассоциации предпринимателей и вместе с ними начала обращаться везде, во все инстанции, я писала куда только можно. И вот, когда к нам решили приехать исполнительные службы от экологической инспекции и помочь разобраться с этой проблемой, то есть проверить строительство пляжа, нас ждал сюрприз: «Бора-Бора» уже находилась не по адресу Пляжная аллея 2б, а Пляжная аллея 4б. Собственник уже не Олег Боз, а его мать Любовь Боз", — рассказала Квасняк.

Ранее стало известно, что следующей "жертвой" Бога стал пляж "Альбатрос", база отдыха «Волна Прим», которая была застроена под видом "облагораживания" территории, а затем переоформлена по другим документам.

А вот губернатор Николаевской области Алексей Савченко подчеркнул, что знает о существующей проблеме и не понимает мотивов Боза, ведь на курортах Николаевщины совершенно не нужны какие-то развлекательные места и забетонированные пляжи.

"Олег Боз под видом разных благих намерений, захватил эту территорию. Набережная нужна в Ялте, Одессе, но не в Коблево. Понимаете, у нас на пляже должны быть туалеты и питьевая вода. Он сейчас все застраивает, заливает бетоном, выкладывает плиткой. «Бора-Бора» — это развлекаловка, которая на пляже ни к чему. Здесь, на база,х постоянно находятся люди, а там будет музыка всю ночь", — говорит владелец одной из баз отдыха. Тем более, что в разгар летнего сезона любое строительство на пляже, а также предпляжной зоне запрещено, чем пренебрегает местный бизнесмен.

Иннеса Тютюнник, владелица бара «Ямайка», который расположен на территории базы отдыха «Волна Прим», возмущена беззаконием, которое тоже коснулось ее бизнеса.

Женщина рассказала, что Олег Боз и его сообщники требовали с нее деньги, чтобы оставить пространство для ее фасада. По ее словам, поддельники бизнесмена застроили весь пляж и перекрыли туристам выход к морю.

"Я работаю всегда в правовом поле. Уже второй год на пляже рядом с моей точкой творится безобразие: молчать уже невозможно. Мое заведение находится на базе отдыха, а вход мы сделали со стороны пляжа. Буквально недавно, прямо перед моим входом построили непонятную будку, которая загораживает весь вход. А за этой будкой «сделали» туалет, то есть перед входом в мой бар!!! Вторая будка находится чуть дальше, но возле обеих торговых точек всегда грязно, эти все бумажки естественно валяются на пляже", — говорит Тютюнник.

Примечательно, что никто из представителей власти региона не занимается разрешением данного конфликта и разрешает предпринимателю Олегу Бозу и дальше заниматься противоправной деятельностью. Николаевцы и приезжие гости рассказывают, что не могут попасть к морю, потому что бизнесмен застроил все выходы на пляже. Они предполагают, что бизнесмен исправно "пополняет карманы" местных чиновников, чтобы те закрывали глаза на его преступления.