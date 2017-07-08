Украинские ягоды начали экспортировать в страны Ближнего Востока

08.07.17 20:17Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

В этом сезоне украинские ягоды начали поставлять на Ближний Восток. В частности, больше всего экспортируют в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщил гендиректор «УкрАгроКонсалт» Сергей Феофилов.

По словам эксперта, в целом Украина экспортирует примерно треть ягодного урожая, выращенного украинскими аграриями. Большую долю составляет, конечно, экспорт ягод в страны Евросоюза. Однако, украинские производители сетуют на высокую стоимость получения международного сертификата Global Gap, который позволяет экспортировать свежую продукцию.

Это в последнее время и стало причиной расширения географии сбыта ягодной продукции и поиск новых внешних рынков для реализации этой категории товара. Так, украинские аграрии вышли на страны Ближнего Востока.

По данным «УкрАгроКонсалт», с каждым годом примерно на 4% в Украине увеличивается производство ягод. В этом сезоне оно уже достигло 130 тысяч тонн. Вместе с тем растут и экспортные поставки.

«В прошлом году Украина реализовала на внешние рынки 44,7 тысяч тонн ягод, а, к примеру, тремя годами ранее эта цифра была меньше в три раза», — отметил Сергей Феофилов. По его словам, с секторе экспорта преобладает мороженая черника, малина, клюква и ежевика.

Также «УкрАгроКонсалте» рассказали, что в целом площади, на которых украинские производители выращивают ягоды составляют около 25 тысяч гектаров. Однако доля крупных специализированных хозяйств здесь составляет не более 15 тысяч гектаров. В основном выращиванием ягод занимаются мелкие фермеры.

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