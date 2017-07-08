В Николаевском зоопарке очередное пополнение – тигрица Агриппина родила двух малышей

Николаевский зоопарк в последнее время - это просто эпицентр знаковых событий города. Совсем недавно там родились три рысенка, а в четверг, 6 июля, появились на свет два амурских тигренка. Об этом на своей страничке в Facebook написал директор зоопарка Владимир Топчи

«Просто тигриная «катастрофа»! Агриппина 6 июля родила еще двоих», — пишет руководитель зверинца.

Почему катастрофа? Потому что тигров в зоопарке уже очень много – их даже приходится раздавать другим зверинцам. За этим всем стоят сестры Пенелопа и Агриппина, а также их общий «муж» Гелиос, которые за последние 10 лет произвели на свет около 60 тигрят.

Новые звери, кажется, только прибавят головной боли Владимиру Топчему, но для горожан – это лишний повод снова сходить в зоопарк.