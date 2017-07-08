Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

Уважаемые николаевцы, пассажиры автобусов маршрутов №54 и №83!

С 15 июля вас ожидает приятная неожиданность. Проехав хоть раз в автобусах обозначенных маршрутов, вы сможете стать участниками еженедельного призового розыгрыша, организованного для вас предприятием ООО «Евротранстехсервис», в результате чего трое победителей получат призы – ценные подарки.

Чтобы испытать судьбу, вам нужно будет только сохранить купленный в обязательном порядке у кондуктора проездной билет.

Победители розыгрыша будут определяться по номерам этого документа.

С результатами еженедельной игры вы сможете ознакомиться на сайте mk.mk.ua каждую субботу.

Так что, потребовав свой проездной билет у кондуктора и сохранив его до конца недели, вы сможете стать счастливым обладателем микроволновки или еще какого-либо предмета бытовой техники, а кроме того, абонемента в фитнес-клуб, плавательный бассейн и др.

И всего лишь за небольшую плату и бережное отношение к своему проездному документу, вы сможете проверить , насколько благосклонна к вам удача в различных играх с фортуной.

Обо всех подробностях участия в розыгрыше вы сможете узнать, позвонив по телефону 066-340-37-17.