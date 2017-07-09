Нардеп сравнил мэра Николаева с крысой

Народный депутат Украины Сергей Каплин ответил на критику в свой адрес со стороны Николаевского мэра Александра Сенкевича. Видеокомментарий действий Каплина в Николаеве Сенкевич записал сегодня на пляже в Коблево.

Как сообщает "Новости Н", народный избранник заявил, что Сенкевич — мэр только на бумаге, и объяснил почему.

-Человек, который сползает, как червяк со своего окна, убегая от полиции, пытающейся предъявить ему обвинение в коррупции, уже мэром называться не может. Мэр, который засрал город: ставит пивные палатки у входа в городской совет в праздники, дискредитируя прекрасный город, тоже мэром называться не может. Желторотый мэр, жующий сопли, об которого вытирают ноги Кабинет Министров и Верховный Совет Украины, не делающий ни одного шага для лоббирования интересов ключевых отраслей экономики своего города и области, так же не может мэром называться. И в конце концов, мэр, вместо которого управляет городом губернатор, — мэром никогда не будет называться, - заявил народный депутат.

Сергей Каплин также рассказал, как сегодня во время демонтажа соседка депутата Апанасенко пожаловалась, что горожане ничего не могут сделать, так как городской голова — импотент.

-Это реакция большинства, 99%, кроме мэра и его проворовавшегося окружения: клофелинщика депутата и других членов команды. Я просто принял предложение людей, я «взяв і зробив». А некоторые их лидеры и их аппендициты в креслах городских голов, как, например, ваш мэр «Самопомощи», имбецилы просто, они, к сожалению, ни на что не способны. Их занес ветер перемен после «Майдана», но они полностью себя дискредитировали, - считает нардеп.

Нардеп отметил, что он просто восстановил справедливость — уровнял права николаевцев с депутатом, за которым стоит мэр. Одним из весомых аргументов для демонтажа забора Каплин назвал безопасность николаевцев на Артиллерийской: «Теперь никто не будет под носом у людей нюхать что-то, курить что-то и кайфовать».

Новый молодой политик, общественный деятель Жело вставил жало в одно место мэру города. И я вам скажу, вынимать мы его не собираемся — мы будем вертеть на жале этого начинающего молодого мэра весь его срок. Мы ему вспомним, как купили у львовских фирм фонари для николаевских улиц и проверим это! Мы ему напомним сотрудничество с «Оппоблоком»! Мы ему напомним, как он бегал, как крыса, по всем партиям, после моего приезда, искал поддержку, чтобы его не ликвидировали с этой должности! Мы ему напомним каждый сделанный им шаг, который имеет коррупционную составляющую и будем контролировать! Он будет под лупой нашей команды. Мы не дадим украсть ему ни копейки! - подытожил Каплин.

Напоследок нардеп порекомендовал Сенкевичу «снимать шортики» и выходить на работу даже в выходной день, а не разъезжать по курортам.