В 2017 году за счет городского бюджета уже оздоровили около тысячи юных николаевцев

09.07.17 10:08Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

В 2017 году за счет средств городского бюджета уже оздоровили около 1000 юных николаевцев.

В пятницу, 7 июля, начальник городской службы по делам детей Ирина Шамарина, представители районных администраций, которые занимаются подбором и направлением детей в детские учреждения отдыха, посетили оздоровительный лагерь «Маяк», расположенный на Черноморском побережье – в Рыбаковке.

Цель инспекции - посмотреть, как проходит отдых ребят из Николаева, путевки которым приобрели за счет средств городского бюджета.

  • В 2017 году депутатами городского совета выделено 8 миллионов 940 тысяч гривен для закупки 2079 путевок для детей льготной категории. Это дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, ребята из многодетных семей, дети-инвалиды, дети участников АТО, дети-чернобыльцы, одаренные дети, отличники учебы, а также дети, которые стоят на диспансерном учете в поликлиниках, - сказала Ирина Шамарина.

Как отметила начальник службы по делам детей, в 2017 году услуги по оздоровлению юных николавцев будут оказывать 3 лагеря, которые были отобраны по результатам конкурса. Это детские оздоровительные лагеря «Маяк», «Дельфин», а также спортивно-оздоровительный комплекс «Динамо», в котором будут отдыхать спортсмены, достигшие значительных успехов на различных соревнованиях.

  • На «Динамо» выделено 250 путевок, столько же – на «Дельфин». Большое количество путевок было закуплено для отдыха в лагере «Маяк» - почти 1580 путевок. На сегодня уже оздоровлено около 50 % детей, - добавила Ирина Шамарина.

По ее словам, в этом году в Николаеве впервые оздоровили детей с особыми физическими потребностями. Чтобы в коммунальном лагере «Дельфин» создать условия, необходимые для отдыха ребят с особыми потребностями, из городского бюджета в 2016 году выделили около 1 млн. грн. И в 2017 г. в «Дельфине» оздоровилось 4 ребенка, которых сопровождали волонтеры.

Что касается лагеря «Маяк», то там созданы достаточные условия для отдыха мальчишек и девчонок. Надо сказать, что их досуг очень насыщенный. В «Маяке» работаю 5 кружков. А в скором времени их количество планирует довести до 6.

Чтобы отдых детей был не только приятным, но и безопасным, николаевские спасатели время от времени посещают лагерь, чтобы рассказать о правилах поведения на воде, с взрывоопасными предметами, которые остались со времен Второй Мировой войны. Также спасатели показывают ребятам, какая у них есть техника и оборудование и как оказывать первую помощь пострадавшим. Так было и в этот день. Надо сказать, что мальчишкам и девчонкам такой ликбез понравился.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского горсовета.

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