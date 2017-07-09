Косы завтра не будет — будет страдать природа

Прежде чем работать «Кинбурн кэмп» должен официально оформится и соблюдать все санитарные нормы.

Об этом в комментарии рассказал глава Очаковской районной государственной администрации Сергей Самоуков.

По его словам РГА и райсовет никакого влияния на работу кэмпа не имеют, всем занимается Очаковский лесхозом и Национальный природный парк «Белобережье Святослава», на территории которого он и размещен.

«Это земля лесхоза, земля заповедного фонда. Как они их будут узаконивать я не знаю», — отмечает глава администрации. Кроме того Самоуков отмечает, что «Кинбурн кэмп» — это бизнес-проект, на котором зарабатывают деньги, поэтому ему необходимо позаботится о мусоре, так как от такого «наплыва» людей страдает природа Кинбурнской косы.

«Кинбурн кэмп — это бизнес проект, давайте говорить откровенно. Люди туда приезжают и за это снимают взносы. Был у нас сельский голова (глава Покровского сельсовета, — ред), он говорит: «Мы с этого ничего не имеем». Если бы это было законно, это бизнес-проект. Вроде и дело хорошее для АТОшников, детей, но канализация нужна, свет, условия. Такое количество людей, косы завтра не будет. Такое количество мусора, кто-то же должен это вывозить», — говорит Самоуков.