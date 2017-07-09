Завод им. 61 коммунара сегодня никому не нужен, — глава Николаевской ОГА Савченко

09.07.17 13:35Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Недавно появились слухи о том, что председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко поддержал предложение Укроборонпрома о прекращении работы Николаевского судостроительного завода и строительства на его месте культурно-развлекательного центра.

Эти слухи в эфире программы «HARD с Влащенко« прокомментировал сам Алексей Савченко, пишет издание ZIK.

«Это какой-то бред. Это даже не слухи, а выдумки какого-то необразованного человека, который совсем не владеет информацией. Для того, чтобы Укроборонпром что-то сделал с судостроительным заводом, необходимо на законодательном уровне убрать мораторий, который наложен на все объекты оборонного комплекса, ведь сегодня их отчуждение и передача запрещены», — объясняет Савченко.

Однако, по его словам, этот судостроительный завод сейчас не работает, как и не работал, когда он занял пост главы Николаевской облгосадминистрации.

«Сейчас завод принадлежит Укроборонпрому и, соответственно, все вопросы о том, почему он не работает, нужно задавать именно руководству Укроборонпрома. Я предлагал им, что мы можем объединить усилия, некоторые помещения сдавать в аренду, чтобы мы могли хотя бы выплачивать зарплату коллективу, который там работает», — рассказывает экс-нардеп.

По его мнению, сделать там развлекательный центр просто невозможно, поэтому слухи об этом являются обычным бредом.

«Мы можем только переинтегрировать завод, начать там, например, изготовление двигателей или чего-то другого. А сегодня, как я вижу, это предприятие никому не нужно», — считает Алексей Савченко.

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