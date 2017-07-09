Витівки природи: на Миколаївщині знову прогнозують грози та град Шквальний вітер може сягати швидкості 15-20 м/с. Синоптики попереджають про шквали 15-20 м/с у Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях. Кілька областей України накриють грози та гради. Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру. «9 липня вранці та вдень у Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях грози, місцями сильний дощ, град, шквали 15-20 м/с», – йдеться у повідомленні. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама