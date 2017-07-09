Витівки природи: на Миколаївщині знову прогнозують грози та град

09.07.17 14:17Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

Шквальний вітер може сягати швидкості 15-20 м/с.

Синоптики попереджають про шквали 15-20 м/с у Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях.

Кілька областей України накриють грози та гради. Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.

«9 липня вранці та вдень у Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях грози, місцями сильний дощ, град, шквали 15-20 м/с», – йдеться у повідомленні.

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