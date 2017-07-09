25.06.17 16:194780
Витівки природи: на Миколаївщині знову прогнозують грози та град
|09.07.17 14:17
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Шквальний вітер може сягати швидкості 15-20 м/с.
Шквальний вітер може сягати швидкості 15-20 м/с.
Синоптики попереджають про шквали 15-20 м/с у Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях.
Кілька областей України накриють грози та гради. Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.
«9 липня вранці та вдень у Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях грози, місцями сильний дощ, град, шквали 15-20 м/с», – йдеться у повідомленні.