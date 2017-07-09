Николаевец собрал робота-фермера

Сам высаживает, сам орошает, сам удобряет, сам удаляет сорняки. Робот-фермер – мечта любого дачника, огородника, фермера, Павел Острянин из Николаева работу универсального «земледельца» впервые увидел на канале YouTube, и с тех пор идея создать подобного бойца для собственной теплицы не покидала Павла. Понадобилось около полугода, чтобы собрать и «оживить» робота, так что новый сезон в теплицах Остряниных не будет таким хлопотным, как у других. Пишет сайт Агро-Юг.

Что он из себя представляет?

Выращивать овощи на приусадебном участке или в теплице с роботом-фермером – одно удовольствие. Робот-фермер, конечно, не ходит по земле, но это не мешает ему справляться с однообразной, шаблонной работой. Farmbot представляет из себя кран-балку, которая движется по направляющим, прикрепленным к коробу. Короб или бурт изготавливается по заданным параметрам, он может быть любого размера. Павел Острянин планирует его масштабировать до размера теплицы – 2,5 м на 25 м. Farmbot оснащен чувствительными сенсорами, видеокамерой и манипулятором, к которому крепятся различные насадки в зависимости от поставленной задачи. Чтобы управлять роботом, никакими специальными знаниями обладать не нужно. Робот элементарно программируется, задается специальный алгоритм действия с определенной последовательностью, например, посадка, полив, удобрение почвы. Руководить его работой можно с компьютера, планшета или смартфона. Связь с «базой» осуществляется с помощью Wi-Fi. Есть функция удаленного контроля. К роботу подключено несколько видеокамер. Благодаря IP-камере и подсветке за работой робота можно следить через смартфон, планшет, компьютер в режиме реального времени и днем, и ночью. Еще одна камера нужна для распознавания сорняков. Сердце Farmbot — мини-ПК Raspberry Pi, у него 4 USB входа, разъем для монитора, для SD-карты, на которой записана программа, для интернет-кабеля, Wi-Fi, Bluetooth

Что он может?

Робот в отличие от сельхозпроизводителя работает без устали, 24 часа в сутки. Можно запрограммировать работу на ночное время. Весь земельный участок, который он обслуживает, для него — система координат. По заданным координатам он высаживает семена, ведет полив, а все, что вырастает в других точках, воспринимает как сорняки. Робот сам определяет, когда поливать грядку. Если к Farmbot подключить метеостанцию, то он будет корректировать время полива в зависимости от прогноза погоды. Скоро дождь, значит, робот сэкономит ресурсы и пропустит полив, по прогнозу многодневная жара – увеличит объем воды. Интересно, что орошает он точечно, только растения, рационально используя воду. Робот оснащен датчиком определения солености почвы, используя полученные данные он определяет, какой участок грядки нужно удобрить, а какой не нуждается в подкорме.

Как он это делает?

У робота есть несколько видов инструментов, для каждого предусмотрено свое место в системе координат. Инструменты он притягивает магнитом. Для создания лунок робот «берет» семенной сидер, делает углубления по заданным координатам. Затем с помощью вакуумной насадки присасывает из емкости семена по одному и несет в лунку, пылесос выключается – семя падает в лунку. Скорость посадки устанавливает фермер. Роботу под силу создание смешанной грядки, где будут расти овощи и зелень вперемешку. Он знает, как правильно разместить на участке разные культуры, чтобы создать благоприятную среду для выращивания. Поливальная насадка многофункциональна, она подает воду, воздух и жидкие удобрения. Воздух нагнетает пылесос, а вода может поступать из крана или емкости. Среди дополнительных функций – сбор дождевой воды для полива. Робот сам обнаруживает и удаляет с помощью специальной насадки сорняки, не повреждая высаженные растения. Робот самостоятельно меняет инструменты в зависимости от поставленной задачи. Farmbot может справиться с работой огородного пугала, для этого он с заданной периодичностью движется по направляющим без дела. Разработчик Farmbot в облачном сервисе создал библиотеку знаний по растениям, робот читает книги и, опираясь на полученные знания, сообщает фермеру о созревании урожая.

Преимущества

«Чтобы запитать теплицу от электросети, мне бы понадобилось 100 тыс. грн. Такой счет выставила энегрослужба. Farmbot может работать и на необитаемом острове. Своей энергоэффективностью и автономным режимом работы он и привлек мое внимание», — рассказывает Павел Острянин.

Farmbot – аскет, потребляет относительно мало электроэнергии и способен работать от небольшой солнечной панели. 100-ваттная солнечная батарея питает робота-фермера круглосуточно. При пятичасовом рабочем дне она вырабатывает 500 Вт. Небольшой робот при максимальной нагрузке в день потребляет 450 Вт, при минимальной — 100-200 Вт.

По мнению Павла Острянина, робот-фермер – идеальное решение для выращивания саженцев: «Попробуй посадить, скажем, 60 000 семян! Это колоссальный труд, от которого можно освободить людей. Робот высаживает семена в землю быстрее, в любую погоду и, если потребуется, то круглосуточно».

Для создания робота было задействован станок лазерной резки, с помощью него изготавливали соединительные пластины, и 3D принтер. Надо отдать должное разработчику Рори Аронсону – все детали выходят идеально совместимыми, как в дорогом конструкторе. Некоторые элементы было дешевле купить, их Павел Острянин приобрел в Китае. Если бы все детали были под рукой, на сборку робота-фермера нужно было несколько дней. «Самое главное – робот позволяет экономить время. Имея железного помощника, фермер может заняться чем-то более важным и полезным. Я, например, хочу усовершенствовать робота, изучаю возможность добавления еще одного источника энергии – ветряной», — говорит Павел Острянин.

Не исключено, что с легкой руки Павла такие роботы вскоре появятся в разных хозяйствах Украины. Во всяком случае николаевский умелец не намерен останавливаться на достигнутом и готовится реализовать свои новые идеи по модернизации железного фермера. Более того Павел и его единомышленники уже создали GrowTech-экспериментальную лабораторию по внедрению инновационных технологий в сфере сельского хозяйства и энергонезависимости.