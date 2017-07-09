Кровавая месть за разбитое сердце в Южноукраинске

09.07.17 15:56Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

В Южноукраинске разыгралась трагедия на амурной почве. 31-летняя горожанка пришла в квартиру к своему бывшему молодому человеку возвращать свою потерянную любовь

Открыла своими ключами двери и обезумела. Его бывшего в доме не оказалось, а в его постели спит неизвестная ей молодая особа. Схватив кухонный нож, она кинулась на спящую…

После этой расправы она убежала, а вскоре пришел 35-летний хозяин, которого не поделили соперницы, и вызвал скорую. В больнице медики насчитали проникающее ножевое ранение грудной клетки, восемь колото-резаных ран верхних конечностей и туловища.

Женщину задержали, ей сообщено о подозрении в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст.15 «Покушение на преступление», ч.1 ст.115 УК Украины «Умышленное убийство». За свою месть она может провести 15 лет за решеткой.

От этой ужасной истории рассказали в отделе коммуникации главного управления полиции в Николаевской области.

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