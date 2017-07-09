25.06.17 18:485030
Губернатор Николаевщины считает, что 65% депутатов в местных советах имеют сепаратистские взгляды
|09.07.17 16:38
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Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко считает, что 65% депутатов областного, городских, районных и поселковых советов Николаевщины имеют сепаратистские настроения.
Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко считает, что 65% депутатов областного, городских, районных и поселковых советов Николаевщины имеют сепаратистские настроения.
Об этом он заявил в эфире программы «Hard з Влащенко» на телеканале «ZIK», комментируя свое ранее заявление о том, что 65% жителей Николаевской области являются «латентными сепаратистами».