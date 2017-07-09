Губернатор Николаевщины считает, что 65% депутатов в местных советах имеют сепаратистские взгляды

09.07.17 16:38Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко считает, что 65% депутатов областного, городских, районных и поселковых советов Николаевщины имеют сепаратистские настроения.

Об этом он заявил в эфире программы «Hard з Влащенко» на телеканале «ZIK», комментируя свое ранее заявление о том, что 65% жителей Николаевской области являются «латентными сепаратистами».

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