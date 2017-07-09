Губернатор Николаевщины считает, что 65% депутатов в местных советах имеют сепаратистские взгляды Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко считает, что 65% депутатов областного, городских, районных и поселковых советов Николаевщины имеют сепаратистские настроения. Об этом он заявил в эфире программы «Hard з Влащенко» на телеканале «ZIK», комментируя свое ранее заявление о том, что 65% жителей Николаевской области являются «латентными сепаратистами». Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама