В Заводском районе Николаева среди белого дня найдено два трупа В воскресенье в полдень, 9 июля, в центре Николаева на проспекте Центральном, напротив Центрального городского стадиона найден труп мужчины. Об этом сообщает сайт 0512.com.ua Труп мужчины находился сразу за остановкой "Эвис" в сторону Центрального рынка. По предварительной информации, тело мужчины без следов насильственной смерти. На месте происшествия работает полиция. С интервалом в 10 минут был найден еще один труп мужчины на улице Террасной. На месте происшествия также работает полиция. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама