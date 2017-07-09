25.06.17 18:485030
В Заводском районе Николаева среди белого дня найдено два трупа
|09.07.17 17:04
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В воскресенье в полдень, 9 июля, в центре Николаева на проспекте Центральном, напротив Центрального городского стадиона найден труп мужчины.
В воскресенье в полдень, 9 июля, в центре Николаева на проспекте Центральном, напротив Центрального городского стадиона найден труп мужчины.
Об этом сообщает сайт 0512.com.ua
Труп мужчины находился сразу за остановкой "Эвис" в сторону Центрального рынка. По предварительной информации, тело мужчины без следов насильственной смерти.
На месте происшествия работает полиция.
С интервалом в 10 минут был найден еще один труп мужчины на улице Террасной. На месте происшествия также работает полиция.