7 продуктов, которые категорически нельзя покупать в супермаркетах

Сегодня в супермаркете можно приобрести практически все что угодно. Но далеко не все продукты безопасно покупать в крупных торговых сетях.

Порой товары из полок супермаркетов могут причинить вред нашему здоровью. Предлагаем вам список из 7 продуктов, которые лучше не покупать в супермаркете.

1. Хлеб

Хлеб для супермаркетов делают из муки, которую отбеливают с помощью химических веществ. Это позволяет долго хранить муку, но она не приносит никакой пользы. В тесто также добавляют добавки, продлевающие срок хранения продукции. Поэтому лучше покупать хлеб в маленьких пекарнях от надежных производителей.

2. Майонез

В состав майонеза из супермаркетов, кроме традиционных компонентов, входят красители, консерванты и стабилизаторы. Особенно опасным является так называемый «Легкий» майонез, в который добавляют сахар и крахмал, чтобы сохранить вкус и густоту.

3. Колбаса

По данным ВОЗ, колбаса принадлежит к продуктам, провоцирующим раковые заболевания. В ней содержатся нитриты, которые могут трансформироваться в опасные канцерогены — нитрозамины. Лучше купить кусок свежего мяса и самостоятельно его приготовить.

4. Продукты с фруктовыми наполнителями

Различные булочки с ягодными начинками, круассаны и йогурты выглядят привлекательно. Но они содержат фруктовые наполнители, которые благодаря ароматизаторам и консервантам не портятся и не впитываются в тесто. Тем не менее пользы от них нет, поскольку вы вряд ли найдете там настоящие ягоды.

5. Упакованный зеленый салат

Порезанный и упакованный зеленый салат является одним из самых опасных продуктов в супермаркете. На нем могут обитать бактерии, вызывающие заболевания кишечника. Они попадают на салат из почвы, при этом их нельзя уничтожить без термической обработки. Так что если вы и покупаете зелень, то следует очень тщательно ее промыть.

6. Зеленый чай в бутылках

Этот напиток имеет с зеленым чаем только общее название. Если настоящий зеленый чай отличается антиоксидантными свойствами, то «чай» в бутылках содержит в десятки раз меньше антиоксидантов. К тому же в этом напитке очень много сахара.

7. Молотые специи

Их в супермаркете могут разбавлять более дешевыми веществами. К примеру, вместо корицы продают кассию, а вместо шафрана — сафлор. Лучше покупать специи в зернах и молоть их самостоятельно.