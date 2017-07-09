7 продуктов, которые категорически нельзя покупать в супермаркетах

09.07.17 18:13Сколько просмотров этой статьи33Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня в супермаркете можно приобрести практически все что угодно. Но далеко не все продукты безопасно покупать в крупных торговых сетях.

Порой товары из полок супермаркетов могут причинить вред нашему здоровью. Предлагаем вам список из 7 продуктов, которые лучше не покупать в супермаркете.

1. Хлеб

Хлеб для супермаркетов делают из муки, которую отбеливают с помощью химических веществ. Это позволяет долго хранить муку, но она не приносит никакой пользы. В тесто также добавляют добавки, продлевающие срок хранения продукции. Поэтому лучше покупать хлеб в маленьких пекарнях от надежных производителей.

2. Майонез

В состав майонеза из супермаркетов, кроме традиционных компонентов, входят красители, консерванты и стабилизаторы. Особенно опасным является так называемый «Легкий» майонез, в который добавляют сахар и крахмал, чтобы сохранить вкус и густоту.

3. Колбаса

По данным ВОЗ, колбаса принадлежит к продуктам, провоцирующим раковые заболевания. В ней содержатся нитриты, которые могут трансформироваться в опасные канцерогены — нитрозамины. Лучше купить кусок свежего мяса и самостоятельно его приготовить.

4. Продукты с фруктовыми наполнителями

Различные булочки с ягодными начинками, круассаны и йогурты выглядят привлекательно. Но они содержат фруктовые наполнители, которые благодаря ароматизаторам и консервантам не портятся и не впитываются в тесто. Тем не менее пользы от них нет, поскольку вы вряд ли найдете там настоящие ягоды.

5. Упакованный зеленый салат

Порезанный и упакованный зеленый салат является одним из самых опасных продуктов в супермаркете. На нем могут обитать бактерии, вызывающие заболевания кишечника. Они попадают на салат из почвы, при этом их нельзя уничтожить без термической обработки. Так что если вы и покупаете зелень, то следует очень тщательно ее промыть.

6. Зеленый чай в бутылках

Этот напиток имеет с зеленым чаем только общее название. Если настоящий зеленый чай отличается антиоксидантными свойствами, то «чай» в бутылках содержит в десятки раз меньше антиоксидантов. К тому же в этом напитке очень много сахара.

7. Молотые специи

Их в супермаркете могут разбавлять более дешевыми веществами. К примеру, вместо корицы продают кассию, а вместо шафрана — сафлор. Лучше покупать специи в зернах и молоть их самостоятельно.

Похожие новости

21.03.17 17:25Смерть в качалке: три упражнения, опасных для здоровья

18.03.17 16:33Ученые разработали особую диету для долголетия

13.03.17 12:56Вегетарианская диета может привести к смертельным заболеваниям

07.03.17 08:13Ученые назвали идеальный продукт для сердечников

06.03.17 13:09Чем опасна для здоровья повторно прокипяченная вода

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Воскресенье, 09.07.2017

Закругление верхнее-левое

18:49На Миколаївщині зниклого відпочивальника шукали більше двох діб

18:29Топ-5 самых богатых врачей Украины

18:137 продуктов, которые категорически нельзя покупать в супермаркетах

17:58Киев: Нормандская четверка проведет переговоры

17:46Десятки тысяч турков прошли от Анкары до Стамбула в знак протеста

17:21Италия бесплатно раздаст желающим средневековые замки

17:04В Заводском районе Николаева среди белого дня найдено два трупа

16:38Губернатор Николаевщины считает, что 65% депутатов в местных советах имеют сепаратистские взгляды

16:21Взрыв дома в Киеве: спасатели разобрали завалы

15:57«Прекрасная няня» попала в базу данных сайта «Миротворец»

15:56Кровавая месть за разбитое сердце в Южноукраинске

15:37На юго-западе Сирии вступило в силу соглашение о перемирии

15:17В Киеве проходит встреча Порошенко и Тиллерсона

15:01Как двое 17-летних школьников помогли сделать спиннеры вирусными и заработали на этом состояние

14:39Николаевец собрал робота-фермера

14:17Витівки природи: на Миколаївщині знову прогнозують грози та град

13:56Украинский фильм "Межа" завоевал престижную награду в Карловых Варах

13:35Завод им. 61 коммунара сегодня никому не нужен, — глава Николаевской ОГА Савченко

13:18В Днепре горела пиццерия, где работают ветераны АТО

12:58Один из участников ночной перестрелки в Николаеве умер

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

25.06.17 18:485030

Надежда Савченко в Николаеве - ее забросали яйцами

25.06.17 19:003910

В Николаеве подросток погиб после того, как нечаянно выстрелил себе в живот из дробовика

25.06.17 19:233030

В Одессе демонтировали табличку в честь маршала Жукова

25.06.17 19:445050

Медики рассказали, как быстро унять тахикардию

Самые читаемые

02.07.17 11:009680

В Николаеве нацгвардейцы присягнули на верность Украине

25.06.17 19:445050

Медики рассказали, как быстро унять тахикардию

02.07.17 20:224920

С 1 августа пособие по уходу за ребенком до трех лет не выплачивается

25.06.17 21:174830

Недосып грозит смертельным заболеванием

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама