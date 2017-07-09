На Миколаївщині зниклого відпочивальника шукали більше двох діб

09.07.17 18:49Сколько просмотров этой статьи14Сколько комментариев этой статьи0

5 липня о 21:40 до Служби порятунку «101» від чергового Снігурівського відділу поліції надійшло повідомлення про зникнення безвісті в акваторії р. Інгулець під час відпочинку на воді громадянина 1991 р.н.

8 липня о 18:30 тіло загиблого виявлено на відстані 50 метрів від берега. За допомогою надувного човна пожежно-рятувальне відділення 24 державної пожежно-рятувальної частини вилучили тіло людини з водоймища та доставили до берега.

Зовнішнім оглядом ознак насильницької смерті не виявлено. Про це повідомляє інтернет-видання "Миколаївська правда".

авпуп

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Воскресенье, 09.07.2017

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18:49На Миколаївщині зниклого відпочивальника шукали більше двох діб

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