На Миколаївщині зниклого відпочивальника шукали більше двох діб

5 липня о 21:40 до Служби порятунку «101» від чергового Снігурівського відділу поліції надійшло повідомлення про зникнення безвісті в акваторії р. Інгулець під час відпочинку на воді громадянина 1991 р.н.

8 липня о 18:30 тіло загиблого виявлено на відстані 50 метрів від берега. За допомогою надувного човна пожежно-рятувальне відділення 24 державної пожежно-рятувальної частини вилучили тіло людини з водоймища та доставили до берега.

Зовнішнім оглядом ознак насильницької смерті не виявлено. Про це повідомляє інтернет-видання "Миколаївська правда".