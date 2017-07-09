Статистика поступления звонков на "горячую линию" губернатора Савченко В течении месяца, с 2 июня по 6 июля, на "горячую линию" губернатора Савченко поступило 1039 звонков. В статистику учитивались только не анонимные обращения. Из них 603 - от физических лиц, 435 - анонимные сообщения и 1 звонок от юридического лица. В 816 случаях гражданам требовалась консультация. 206 обращений было оперативно решена. Еще 17 сейчас находятся на контроле. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама