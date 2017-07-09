Статистика поступления звонков на "горячую линию" губернатора Савченко

09.07.17 20:15Сколько просмотров этой статьи39Сколько комментариев этой статьи0

В течении месяца, с 2 июня по 6 июля, на "горячую линию" губернатора Савченко поступило 1039 звонков.

В статистику учитивались только не анонимные обращения. Из них 603 - от физических лиц, 435 - анонимные сообщения и 1 звонок от юридического лица. В 816 случаях гражданам требовалась консультация. 206 обращений было оперативно решена. Еще 17 сейчас находятся на контроле.

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