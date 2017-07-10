Погода в Николаеве на 10 июля

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Народный прогноз погоды

10 июля отмечается день памяти преподобного Сампсона Странноприимца. В народе известно такое название этого дня - Самсон Сеногной, потому что часто 10 июля бывают дожди, что, в свою очередь, портит заготовку сена.

Если дождь в этот день случается, то будет он идти до Бабьего лета. А если погода хорошая, солнечная, то продержится она еще семь недель.